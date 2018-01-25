Васланд — Зульте-Варегем: прогноз, ставки букмекера на матч. 27.01.18

Главный арбитр матча Васланд – Зульте-Варегем в 22:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 27-го января 2018 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Зульте-Варегем на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Зульте-Варегем – девять против двух.

Ставки на футбольную встречу Васланд – Зульте-Варегем уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.38. Уверенные в победе гостей могут поставить на 2.735, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.42.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Васланд отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Васланд еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Васланд пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Последний матч футбольного клуба Зульте-Варегем прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Зульте-Варегем находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Зульте-Варегем в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

В матче Васланд – Зульте-Варегем довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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