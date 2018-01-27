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НАК — ВВВ-Венло прогноз специалиста 27.01.18

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НАК — ВВВ-Венло прогноз специалиста 27.01.18

Главный арбитр матча НАК – ВВВ-Венло в 22:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 27.01.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб ВВВ-Венло на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также ВВВ-Венло – девять против двух.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче НАК – ВВВ-Венло, занизив на них коэффициент до 2.4. Поставить на ничью можно по 3.42, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.712.

В прошлом поединке футбольного клуба НАК основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК НАК будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба НАК есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба ВВВ-Венло построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб ВВВ-Венло выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч НАК – ВВВ-Венло не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок НАК – ВВВ-Венло, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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