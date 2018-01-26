Бока Хуниорс — Колон Санта Фе прогноз специалиста 28.01.18

История противостояния Бока Хуниорс – Колон Санта Фе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Бока Хуниорс одержал 51 победу, а на счету ФК Колон Санта Фе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 28-го января 2018 года и по московскому времени его начало будет в 03:30.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Бока Хуниорс – Колон Санта Фе, занизив на них коэффициент до 1.65. Поставить на ничью можно по 3.72, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 6.75.

На своем поле футбольный клуб Бока Хуниорс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Бока Хуниорс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Бока Хуниорс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Колон Санта Фе. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Колон Санта Фе продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Колон Санта Фе крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Бока Хуниорс – Колон Санта Фе встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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