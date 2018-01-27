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|Клермон
|26.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
|Франкфурт
|26.01 22:30 по МСК.
|М'Гладбах
Чемпионат Германии. "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия" определят, кто более достоин представлять страну в Лиге чемпионов
|Валенсия
|26.01 22:30 по МСК.
|Химки М
“Химки” достойно выступают в этом розыгрыше Евролиги, имея все шансы квалифицироваться в плей-офф турнира. Ранее сомнений в вероятном победителе этой встречи даже бы не возникло. Однако “Валенсия” в последнее время серьезно разыгралась. Команда Видорреты победила в трех из пяти предыдущих матчей. Причем обыгрывали испанцы не только соседей по турнирной таблице, но и “Панатинаикос”. Какой прогноз сделать на предстоящий поединок?
|Дижон
|26.01 22:45 по МСК.
|Ренн
Программу 23-го тура чемпионата Франции открывают "Дижон" и "Ренн"
|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Тихуана и команды Пуэбла, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.
Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Тихуана и команды Пуэбла. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Тихуана и команды Пуэбла, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.
В матче команды Тихуана и команды Пуэбла победа будет иметь для каждого из соперников ключевое значение, так как позволит укрепить свои позиции в турнирной таблице чемпионата. Напомним, что команда Тихуана и команда Пуэбла ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы. Исходя из календаря, у обеих команд есть хорошие шансы попасть в один из клубных турниров на будущий год. Однако сегодня, в очном противостоянии, одна из команд может практически решить все вопросы. Так что, наши эксперты полагают, что это противостояние будет очень и очень напряженным. Исходя из этого, учитывая статистику личных встреч, а также беря во внимание судейский фактор, мы полагаем, что ставки на пенальти и удаление в этом матче являются полностью оправданными. Из статистических ставок мы бы рекомендовали обратить внимание на общий тотал нарушений правил и желтых карточек на больше. Матч будет проходить в борьбе, ожидается много силовых противостояний в центре поля, симуляций и провокаций. Естественно, даже учитывая лояльное отношение арбитров к таким событиям, судья не сможет не наказывать грубиянов, поэтому ждем здесь обилие желтых карточек и нарушений. Относительно фаворита, то здесь трудно отдать предпочтение одной из команд, так как и у команды Тихуана и у команды Пуэбла есть свои сильные и слабые стороны. Скорее всего, наиболее закономерным итогом этого противостояния будет ничья, но мы все же рекомендуем воздержаться от ставок на исход в этом матче.
Триумфатором станет Тихуана — 1.79, нет победителей — 3.4, триумфатором станет Пуэбла — 5.85.
Сегодня многие считают, что для прогнозирования футбольных матчей не надо ничему учиться. Достаточно немного разбираться в футболе: знать правила игры, названия наиболее выдающихся футбольных клубов современности, а также знать фамилии знаменитых футболистов и менеджеров. Однако это далеко не так. Прогнозировать современный футбол становится все сложнее и сложнее, так как с каждым годом этот вид спорта развивается, и в новом сезоне клубы уже не играют так, как делали это в прошлом. Прогнозирование современного футбола – это учет, структуризация и анализ огромного количества составляющих, что в конечном итоге выливается в один или несколько прогнозов на отдельно взятый футбольный матч. А для прогнозирования следующего футбольного матча необходимо проделать ту же кропотливую работу. Наши эксперты – настоящие профессионалы своего дела. Выше можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Тихуана и команды Пуэбла, узнать наше мнение относительно наиболее интересных аспектах матча, что позволит сделать правильные ставки и сорвать неплохой выигрыш в букмекерских конторах.
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