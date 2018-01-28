Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|РБ Лейпциг
|27.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
"Гамбургу" после смены тренера предстоит непростой выезд в Лейпциг
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
|Турин
|28.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
Когда "Беневенто" в чемпионате Италии наберет первые очки на выезде?
|Леверкузен
|28.01 17:30 по МСК.
|Майнц 05
В игре первого круга "Майнц" обыграл "Байер" со счетом 3:1. "Карнавальщики" становятся спецами по "аптекарям"?
|Севилья
|28.01 20:30 по МСК.
|Хетафе
За последние 6 матчей в чемпионате Испании "Севилья" одержала всего одну победу...
Хозяев матча Фиделис – Косенза 28.01.2018 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 22:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Фиделис – Косенза определились с коэффициентами. На ФК Фиделис выставили 2.59, на мировую между командами — 3.04, а ставки на гостей матча принимаются по 2.61.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Фиделис не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Фиделис уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
После того, как футбольный клуб Косенза выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Косенза удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Учитывая статистику личных встреч Фиделис – Косенза, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Косенза еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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