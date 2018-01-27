Унион Санта-Фе — Расинг Клуб прогноз специалиста 29.01.18

Футболисты клуба Унион Санта-Фе готовятся до 29-го января, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Расинг Клуб. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Унион Санта-Фе – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Самый большой коэффициент в матче Унион Санта-Фе – Расинг Клуб идет на гостей и составляет 2.944, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.24. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.67.

Если раньше футбольный клуб Унион Санта-Фе ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Унион Санта-Фе в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Унион Санта-Фе стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

После того, как футбольный клуб Расинг Клуб выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Расинг Клуб удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Так как хозяева поединка Унион Санта-Фе – Расинг Клуб сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Унион Санта-Фе.

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