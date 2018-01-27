Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Аяччо
|27.01 17:00 по МСК.
|Тур
Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
|РБ Лейпциг
|27.01 17:30 по МСК.
|Гамбург
"Гамбургу" после смены тренера предстоит непростой выезд в Лейпциг
|Боруссия
|27.01 17:30 по МСК.
|Фрайбург
Дортмундская "Боруссия" в 2018 году еще не побеждала...
|Метц
|27.01 22:00 по МСК.
|Ницца
Участник 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" отправляется в гости к аутсайдеру чемпионата Франции "Метцу". Сумеет ли фаворит одолеть более слабого соперника?
|Генгам
|27.01 22:00 по МСК.
|Нант
В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
|Турин
|28.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
Когда "Беневенто" в чемпионате Италии наберет первые очки на выезде?
|Леверкузен
|28.01 17:30 по МСК.
|Майнц 05
В игре первого круга "Майнц" обыграл "Байер" со счетом 3:1. "Карнавальщики" становятся спецами по "аптекарям"?
|Севилья
|28.01 20:30 по МСК.
|Хетафе
За последние 6 матчей в чемпионате Испании "Севилья" одержала всего одну победу...
Футболисты клуба Унион Санта-Фе готовятся до 29-го января, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Расинг Клуб. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 01:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Унион Санта-Фе – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Самый большой коэффициент в матче Унион Санта-Фе – Расинг Клуб идет на гостей и составляет 2.944, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.24. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.67.
Если раньше футбольный клуб Унион Санта-Фе ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Унион Санта-Фе в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Унион Санта-Фе стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
После того, как футбольный клуб Расинг Клуб выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Расинг Клуб удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Так как хозяева поединка Унион Санта-Фе – Расинг Клуб сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Унион Санта-Фе.
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