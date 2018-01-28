Прогнозы и ставки на матч Веракрус — Сантос Лагуна 29.01.18

В современном футболе каждый тур чемпионатов сопровождается яркими матчами, в которых встречаются пусть и не лидеры чемпионатов, но команды, в составе которых выступает много амбициозных футболистов, способных порадовать болельщиков яркой и результативной игрой. Вообще, если рассматривать результаты большинства футбольных чемпионатов, то можно отметить тенденцию результативного футбола, который потихоньку вытесняет скучный оборонительный футбол с минимумом моментов. Действительно, болельщики хотят видеть своих кумиров, действующих в стремительных атаках на ворота своих соперников, забивающих голы и празднующих успех. В составах многих футбольных команд достаточно молодых футболистов, которые жаждут признания, жаждут играть в футбол на самом высоком уровне, и добиваться наград. Именно на таких футболистов делают ставку многие современные футбольные менеджеры. И эта ставка вполне себя оправдывает, так как, наряду с яркой игрой, команды демонстрируют результат. А это для команд – самое главное. Сегодня болельщиков ждет интересный матч, команда Веракрус и команда Сантос Лагуна – участник этого противостояния, известные футбольные клубы. Сейчас обеим командам крайне необходимо удержать занимаемые позиции в турнирной таблице чемпионата, а для этого нужно стабильно набирать очки. Сделать это можно только благодаря активным атакующим действиям. Эксперты нашего портала, после тщательно анализа этого футбольного матча, пришли к выводу, что игра будет очень интересной и динамичной, поэтому советуем не пропустить этот матч и воспользоваться прогнозами, предложенными ниже.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Веракрус примет на своем поле футболистов команды Сантос Лагуна. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды Веракрус и команды Сантос Лагуна, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда Веракрус, и команда Сантос Лагуна уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды Сантос Лагуна в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.

Матч завершится победой Веракрус — 2.944, матч завершится победой Сантос Лагуна — 2.57, нет победителей — 3.4.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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