Регистрация

Ренн — ПСЖ прогноз и ставки от профессионала 30.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Египет футбол: Египет – Премьер Лига
до начала:
# Смоуха 29.01 18:00 по МСК. Вади Дегла #
Открыть доступ

Готовы посоветовать вариант в чемпионате Египта. Реально есть на что обратить внимание!
Египет футбол: Египет – Премьер Лига
до начала:
# Эль-Энтаг 29.01 20:30 по МСК. Al Ragaa #
Открыть доступ

Статистика, цифры и факты подсказали правильный выбор ставки
Германия футбол: Германия Amateur – Вторая Бундеслига
до начала:
# Бохум 29.01 22:30 по МСК. Арминия Билефельд #
Открыть доступ

Эксперты Betfaq делятся надежной ставкой по матчу Второй немецкой Бундеслиги
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Ренн — ПСЖ прогноз и ставки от профессионала 30.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Ренн и ПСЖ назначена на 30-го января и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Ренн. По Москве начало данной игры в 23:05.

В футбольном поединке Ренн – ПСЖ букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 14, на ничью выставили 7.9, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.22.

В прошлом поединке футбольного клуба Ренн основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Ренн будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Ренн есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

На выезде футбольный клуб ПСЖ выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле ПСЖ выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба ПСЖ добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Учитывая сильную игру хозяев матча Ренн – ПСЖ на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК ПСЖ, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Гиресунспор — Фенербахче: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Турции 30.01.18
Суонси Сити — Арсенал: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 30.01.18
Индепендиенте — Эстудиантес прогноз специалиста 30.01.18
Коньяспор — Галатасарай прогноз и ставки от специалиста 30.01.18
Банфилд — Индепендиенте дел Валле прогноз специалиста 31.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 