Прогноз на матч Селтик — Хартс 30.01.18

Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Селтик и команды Хартс, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.

Для экспертов нашего портала прогнозирование футбольных матчей является работой, мы не относимся к этому, как к развлечению. Вообще, мы полагаем, что людям, которые рассматривают ставки на спорт, в частности на футбол, в качестве развлечения с возможностью дополнительного заработка, вообще лучше не иметь с этим дела, так как для них это будет всего лишь пустая трата времени и денег. Прогнозирование спортивных событий не терпит пренебрежительного отношения, так как на кону стоят немалые деньги. Мы всегда ответственно подходим к своей работе, стараясь предложить только качественные прогнозы, а наши предложения для ставок всегда дают стабильный плюс на дистанции. В матче команды Селтик и команды Хартс, встречающихся между собой, в рамках очередного тура чемпионата, наши эксперты решили остановиться на статистике матча. Мы давно наблюдаем за футбольными баталиями, поэтому смогли найти наиболее прибыльную отрасль для ставок – футбольная статистика. Обычно, когда команды часто встречаются между собой, им свойственны определенные закономерности в определенных действиях. Благодаря тому, что у нас есть специальные возможности, которые позволяют нам находить подобные закономерности, наши эксперты всегда могут найти интересные и потенциально выигрышные ставки среди огромного количества предложений букмекеров. Ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на матч команды Селтик и команды Хартс, предложенными с детальным описанием. Матч обещает быть очень интересным, поэтому советуем не пропустить его.

Команда Селтик и команда Хартс, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Селтик и команда Хартс занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.

Ничья в противостоянии — 7, победа достанется Селтик — 1.21, победа достанется Хартс — 10.5.

Встреча команды Селтик и команды Хартс – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Селтик и команды Хартс. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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