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|Суонси
|30.01 22:45 по МСК.
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|31.01 22:45 по МСК.
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Главный арбитр матча Шапекоэнсе – Насьональ Монтевидео в 02:45 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 01.02.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Насьональ Монтевидео на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Насьональ Монтевидео – девять против двух.
Футбольный клуб Шапекоэнсе среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.35. Ничейный результат оценен котировкой 3.1, а на ФК Насьональ Монтевидео выставили 3.44.
В этом сезоне футбольный клуб Шапекоэнсе только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Шапекоэнсе пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Шапекоэнсе хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Насьональ Монтевидео прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Насьональ Монтевидео сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Насьональ Монтевидео в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Шапекоэнсе – Насьональ Монтевидео, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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