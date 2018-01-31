Эмполи — Палермо: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 02.02.18

История противостояния Эмполи – Палермо длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Эмполи одержал 51 победу, а на счету ФК Палермо 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02-го февраля и по московскому времени его начало будет в 22:30.

Если футбольные клубы Эмполи и Палермо в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.05. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.46, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.92.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Эмполи не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Эмполи уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

В этом сезоне у футбольного клуба Палермо совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Палермо находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Палермо выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Палермо в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Между командами Эмполи и Палермо всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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