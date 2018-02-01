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|Торку Кониаспор
|01.02 20:30 по МСК.
|Галатасарай
Кубковый матч в Турции. В 1/4 финала сойдутся "Коньяспор" и "Галатасарай"
|Барселона
|01.02 21:00 по МСК.
|Армани Милан
«Барселона» и «Милан» - это два неудачника текущего розыгрыша Евролиги, которым о выходе в плей-офф приходиться только мечтать. Каталонцы отстают от восьмой строчки на четыре победы, а итальянцы на пять. Однако даже при таких раскладах на двенадцатом месте все-таки престижнее находится, чем на последнем, поэтому в предстоящей встрече все равно стоит ожидать упорной борьбы. В первом круге в поединке этих команд победа досталась «Милану», который выиграл 78:74. Как же сложится предстоящий матч?
|Барселона
|01.02 23:30 по МСК.
|Валенсия
Полуфинал Кубка Испании. "Барселона" и "Валенсия" встречаются на "Камп Ноу"
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
История противостояния Пуэбла – Гвадалахара длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Пуэбла одержал 51 победу, а на счету ФК Гвадалахара 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 03 февраля и по московскому времени его начало будет в 04:00.
Гости футбольного поединка Пуэбла – Гвадалахара получили коэффициент 2.816 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.67.
Две недели назад футбольный клуб Пуэбла получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Пуэбла из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Пуэбла выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Пуэбла – Гвадалахара у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Гвадалахара сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Гвадалахара имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Гвадалахара покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Пуэбла – Гвадалахара на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Гвадалахара, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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