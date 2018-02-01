Росарио Сентраль — Унион Санта-Фе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 03.02.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 03 февраля, так как именно в этот день на поле сойдутся Росарио Сентраль и Унион Санта-Фе. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Унион Санта-Фе сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Росарио Сентраль. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Ставки на футбольную встречу Росарио Сентраль – Унион Санта-Фе уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.08. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.16, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.3.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Росарио Сентраль существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Росарио Сентраль проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Росарио Сентраль никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Унион Санта-Фе построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Унион Санта-Фе выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Росарио Сентраль – Унион Санта-Фе не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Росарио Сентраль и Унион Санта-Фе, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

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