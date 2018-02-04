Клуб Америка — Лобос БУАП прогноз специалиста 04.02.18

Главный арбитр матча Клуб Америка – Лобос БУАП в 06:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 04.02.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Лобос БУАП на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Лобос БУАП – девять против двух.

Если футбольные клубы Клуб Америка и Лобос БУАП в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.7. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.82, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.9.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Клуб Америка слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Клуб Америка был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Клуб Америка выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Футбольный клуб Лобос БУАП в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Лобос БУАП демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Лобос БУАП забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Лобос БУАП имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Так как хозяева поединка Клуб Америка – Лобос БУАП сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Клуб Америка.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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