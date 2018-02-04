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|Нюрнберг
|02.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Анализируем матч Второй Бундеслиги. Как завершится поединок "Нюрнберга" и "Эрцгебирге"? Ответ в прогнозе
|Бамберг
|02.02 22:00 по МСК.
|Панатинайкос
В одном из матчей 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Бамберг» будет принимать «Панатинаикос». Будущие соперники сейчас на разных полюсах турнирной таблицы и с каждым проигранным поединком шансы немецкого клуба на попадание в первую восьмерку становятся все более призрачными. Удастся ли хозяевам выиграть в этой встрече? Попробуем разобраться.
|Париж
|02.02 22:00 по МСК.
|Ньор
Во французском футбол пишется новая сказка. Определяем выгодную ставку в матче "Париж" - "Ньор"
|Тур
|02.02 22:00 по МСК.
|Осер
"Тур" и "Осер" по ходу сезона успели сменить наставников. Что же после этого изменилось?
|Кельн
|02.02 22:30 по МСК.
|Боруссия
Главный тренер "Боруссии" Петер Штёгер отправляется в гости к своему бывшему клубу - "Кельну"
|Ингольштадт
|03.02 15:00 по МСК.
|Греутер Фюрт
Вторая Бундеслига. "Ингольштадт" против "Гройтер Фюрт". Есть надежный прогноз с коэффициентом выше 2.0!
|Вест Бромвич
|03.02 18:00 по МСК.
|Саутгемптон
В Премьер-лиги встречаются две команды из зоны вылета. Борьба за выживание обостряется...
Главный арбитр матча Клуб Америка – Лобос БУАП в 06:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 04.02.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Лобос БУАП на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Лобос БУАП – девять против двух.
Если футбольные клубы Клуб Америка и Лобос БУАП в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.7. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.82, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 4.9.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Клуб Америка слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Клуб Америка был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Клуб Америка выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб Лобос БУАП в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Лобос БУАП демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Лобос БУАП забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Лобос БУАП имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Так как хозяева поединка Клуб Америка – Лобос БУАП сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Клуб Америка.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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