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В чемпионате Португалии важный матч в борьбе за выживание, чью сторону лучше принять - эксперты дают подсказку...
История противостояния Авеш – Боавишта длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Авеш одержал 51 победу, а на счету ФК Боавишта 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 06 февраля и по московскому времени его начало будет в 23:00.
Поставить на хозяев матча Авеш – Боавишта можно по коэффициенту 2.42, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 3.44. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.14.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Авеш существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Авеш проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Авеш никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Боавишта сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Боавишта имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Боавишта покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.
Так как хозяева поединка Авеш – Боавишта сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Авеш.
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