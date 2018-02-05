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|ЦСКА
|05.02 19:30 по МСК.
|Химки М
В понедельник в регулярном чемпионате Лиги ВТБ состоится очень интересное противостояние – ЦСКА принимает «Химки». Вывеска довольно громкая, поэтому интерес к матчу будет повышенный. Смогут ли гости обыграть, наконец, в нынешнем сезоне «армейцев»? Попробуем разобраться.
|Маритиму
|05.02 22:00 по МСК.
|Портимоненсе
Разбираем на составные матч чемпионата Португалии. Есть и высокий коэффициент, и высокая уверенность в выбранном варианте
|Лас Палмас
|05.02 23:00 по МСК.
|Малага
В чемпионате Испании встретятся борцы за выживание - "Лас-Пальмас" и "Малага". Мы знаем, что лучше выбрать!
|Уотфорд
|05.02 23:00 по МСК.
|Челси
26-й тур английской Премьер-лиги завершается лондонским дерби "Уотфорд" - "Челси"
|Витория С
|06.02 00:00 по МСК.
|Белененсиш
В чемпионате Португалии важный матч в борьбе за выживание, чью сторону лучше принять - эксперты дают подсказку...
В 03:30 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Индепендиенте дел Валле – Банфилд. Футбольный поединок запланировали на 07 февраля, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Футбольный клуб Индепендиенте дел Валле среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.37. Ничейный результат оценен котировкой 3.22, а на ФК Банфилд выставили 3.28.
Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Индепендиенте дел Валле на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Индепендиенте дел Валле потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Индепендиенте дел Валле в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Банфилд. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Банфилд продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Банфилд крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Индепендиенте дел Валле – Банфилд, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Банфилд.
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