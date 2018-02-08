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|Атромитос
|08.02 20:30 по МСК.
|ПАОК
"Атромитос" и "ПАОК" готовы провести ответный матч 1/2 финала Кубка Греции
|Маккаби
|08.02 22:05 по МСК.
|Барселона
Стабильно добываемые победы в этом розыгрыше Евролиги, особенно на своем поле, позволили “Маккаби” стать одним из претендентов на место в зоне плей-офф. Тель-авивский клуб занимает в турнирной таблице восьмую строчку, имея только одного конкурента в виде “Басконии”. Сумеют ли каталонцы создать проблемы команде Невена Спахии?
|Брюгге
|08.02 22:45 по МСК.
|Стандард Льеж
В ответном поединке "Брюгге" и "Стандард" решат, кто проследует в финал Кубка Бельгии
|Гренобль
|08.02 23:00 по МСК.
|Страсбур
1/8 финала Кубка Франции. В непримечательной, на первый взгляд, паре можно отыскать хороший вариант для ставки
|Валенсия
|08.02 23:30 по МСК.
|Барселона
Кубок Испании. В ответном матче 1/2 финала "Валенсия" и "Барселона" определят финалиста турнира
Главный арбитр матча Тихуана – Керетаро в 04:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 10 февраля и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Керетаро на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Керетаро – девять против двух.
Если футбольные клубы Тихуана и Керетаро в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.72. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 1.77, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 5.3.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Тихуана существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Тихуана проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Тихуана никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Керетаро построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Керетаро выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Тихуана – Керетаро не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Хозяева матча Тихуана – Керетаро предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Тихуана больше 1.5 гола.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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