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Годой Круз — Бельграно: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 11.02.18

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Годой Круз — Бельграно: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Аргентины 11.02.18

Футболисты клуба Бельграно не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 11-го февраля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Годой Круз – Бельграно идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 23:00 по МСК.

Футбольный клуб Годой Круз среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.3. Ничейный результат оценен котировкой 3.16, а на ФК Бельграно выставили 3.68.

Две недели назад футбольный клуб Годой Круз получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Годой Круз из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Годой Круз выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Годой Круз – Бельграно у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Бельграно постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Годой Круз – Бельграно встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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