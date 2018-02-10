Челси — Вест Бромвич Альбион прогноз и ставки от специалиста 12.02.18

Хозяев матча Челси – Вест Бромвич Альбион 12 февраля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 23:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.

Гости футбольного поединка Челси – Вест Бромвич Альбион получили коэффициент 18 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 7, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.23.

Футбольный клуб Челси в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Челси сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Челси выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Челси не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Сейчас футбольный клуб Вест Бромвич Альбион пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Вест Бромвич Альбион одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Вест Бромвич Альбион забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Челси – Вест Бромвич Альбион, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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