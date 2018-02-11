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|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
Набравший ход "Борнмут" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Хаддерсфилду"
|Греутер Фюрт
|11.02 15:30 по МСК.
|Дрезден
Во Второй немецкой Бундеслиге играют команды из нижней части турнирной таблицы. Эксперты Betfaq дают подсказку, как заработать
|Вера Звонарева
|11.02 15:30 по МСК.
|Йинг-Йинг Дуан
Доха
|Сампродия
|11.02 17:00 по МСК.
|Хеллас
Представляем прогноз на матч чемпионата Италии. Эксперты нашли вариант в поединке "Сампдория" - "Верона"
|Кьево
|11.02 17:00 по МСК.
|Дженоа
В чемпионате Италии "Кьево" не выигрывал 9 туров подряд - как использовать эту информацию и на что поставить?
|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
Что дала "Штутгарту" смена тренера и стали ли швабы сильнее?
Личная встреча между футбольными клубами Атлетико Тукуман и Сан Мартин Сан-Хуан назначена на 13-го февраля 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Атлетико Тукуман. По Москве начало данной игры в 01:00.
Футбольный клуб Атлетико Тукуман среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.87. Ничейный результат оценен котировкой 3.46, а на ФК Сан Мартин Сан-Хуан выставили 5.05.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Атлетико Тукуман существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Атлетико Тукуман проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Атлетико Тукуман никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Сан Мартин Сан-Хуан в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Сан Мартин Сан-Хуан демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Сан Мартин Сан-Хуан забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Сан Мартин Сан-Хуан имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Атлетико Тукуман – Сан Мартин Сан-Хуан, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
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основатель проекта Betfaq