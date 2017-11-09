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|Маккаби
|09.11 22:05 по МСК.
|Реал
В ближайший четверг на паркете арены «Менора» баскетбольных болельщиков ожидает яркое зрелище – «Маккаби» в рамках шестого тура Евролиги будет принимать мадридский «Реал». В прошлом году оба поединка остались за испанцами. Удастся ли израильтянам порадовать в этот раз победой? Попробуем сделать прогноз.
|Северная Ирландия
|09.11 22:45 по МСК.
|Швейцария
В ОЧМ-2018 наступает время плей-офф европейской зоны отбора!
|Хорватия
|09.11 22:45 по МСК.
|Греция
Хорватия и Греция открывают двухматчевую дуэль за право поехать на Чемпионат мира
|Дэвилз
|10.11 03:00 по МСК.
|Эдмонтон
Нью-Джерси после 14 матчей набрал 19 очков и занимает 4 место на Востоке. Команда проиграла 3 матча подряд, что ждать от них сегодня? Читайте в нашем прогнозе!
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
Футболисты клуба Мельбурн Виктори готовятся до 11 ноября, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Брисбен Роар. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 11:50 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Мельбурн Виктори – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Гости поединка Мельбурн Виктори – Брисбен Роар от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.96. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.855, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.74.
В прошлом поединке футбольного клуба Мельбурн Виктори основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Мельбурн Виктори будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Мельбурн Виктори есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Брисбен Роар прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Брисбен Роар сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Брисбен Роар в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Мельбурн Виктори – Брисбен Роар, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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