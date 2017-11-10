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Фиделис — Бисцеглие 1913: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 11.11.17

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Прогноз от наших экспертов
Фиделис — Бисцеглие 1913: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 11.11.17

Главный арбитр матча Фиделис – Бисцеглие 1913 в 22:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 11-го ноября 2017 года и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Бисцеглие 1913 на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Бисцеглие 1913 – девять против двух.

Самый большой коэффициент в матче Фиделис – Бисцеглие 1913 идет на гостей и составляет 3.3, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.05. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.15.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Фиделис отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Фиделис еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Фиделис пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Бисцеглие 1913 построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Бисцеглие 1913 выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Фиделис – Бисцеглие 1913 не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Хозяева матча Фиделис – Бисцеглие 1913 предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Фиделис больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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