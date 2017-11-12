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|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
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|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
12.11.2017 состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Пайсанду – Гремио Бразил. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Пайсанду, а вот игроки ФК Гремио Бразил смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 00:00 по МСК.
По мнению букмекеров, у гостей в матче Пайсанду – Гремио Бразил неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 4.2. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.02 и 3.38.
Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Пайсанду слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Пайсанду был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Пайсанду выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.
Футбольный клуб Гремио Бразил имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Гремио Бразил демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Гремио Бразил продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Гремио Бразил в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Учитывая статистику личных встреч Пайсанду – Гремио Бразил, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Гремио Бразил еще не разу не проигрывал в два мяча.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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