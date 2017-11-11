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Изёр — Клермон прогноз специалиста 11.11.17

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Изёр — Клермон прогноз специалиста 11.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 11.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Изёр и Клермон. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Клермон сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Изёр. Начало данной игры произойдет в 20:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Изёр – Клермон гостей, так что на их победу выставили коэффициент 1.85. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 4.48, а на ничейный результат можно поставить по 3.4.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Изёр использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Изёр, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Изёр выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

За последние четыре недели футбольному клубу Клермон пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Клермон находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Клермон намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Клермон в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Изёр и Клермон, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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