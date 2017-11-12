Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Канада
|10.11 19:30 по МСК.
|Швеция
На последнем Чемпионате Мира сборные Канады и Швеции сыграли в финале. Тогда сильнее были скандинавы, получится ли у "кленовых" взять реванш?
|Польша
|10.11 22:45 по МСК.
|Уругвай
Польша против Уругвая. Даем прогноз на один из самых интересных товарищеских матчей дня
|Бельгия
|10.11 22:45 по МСК.
|Мексика
В Брюсселе товарищеский матч проведут Бельгия и Мексика, два будущих участника Чемпионата мира
|Баффало
|11.11 03:00 по МСК.
|Флорида
Команды являются соседями по таблице и находятся на дне Востока. Кто же сильнее, куда выгоднее поставить? Оформляйте ВИП подписку и читайте каждый день не только наши прогнозы, но и прогнозы на футбол, баскетбол!
|Верчелли
|11.11 17:00 по МСК.
|Эмполи
Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
|Рочдейл
|11.11 18:00 по МСК.
|Уиган
Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One
|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
|Шинник
Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ?
|Гранада
|12.11 14:00 по МСК.
|Севилья
Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи"
Главный арбитр матча Виртус Франкавилья – Акраджас в 18:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 12.11.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Акраджас на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Акраджас – девять против двух.
Самый большой коэффициент в матче Виртус Франкавилья – Акраджас идет на гостей и составляет 4.54, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.3. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.74.
Футбольный клуб Виртус Франкавилья в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Виртус Франкавилья сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Виртус Франкавилья выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Виртус Франкавилья не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Футбольный клуб Акраджас имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Акраджас демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Акраджас продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Акраджас в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Виртус Франкавилья – Акраджас, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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