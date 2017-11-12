Монца — Ливорно: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 12.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 12.11.2017, так как именно в этот день на поле сойдутся Монца и Ливорно. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Ливорно сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Монца. Начало данной игры произойдет в 18:30 по московскому времени.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Монца – Ливорно коэффициент на победу гостей просел до 2.02. На ничью он остался неизменным — 3.24, а на победу хозяев матча он немного вырос до 3.28.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Монца использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Монца, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Монца выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Ливорно имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ливорно демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ливорно продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ливорно в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Монца – Ливорно лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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