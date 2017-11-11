Регистрация

Авойн — Шатору: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 11.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Баффало 11.11 03:00 по МСК. Флорида #
Открыть доступ

Команды являются соседями по таблице и находятся на дне Востока. Кто же сильнее, куда выгоднее поставить? Оформляйте ВИП подписку и читайте каждый день не только наши прогнозы, но и прогнозы на футбол, баскетбол!
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Верчелли 11.11 17:00 по МСК. Эмполи #
Открыть доступ

Следим за тенденциями в итальянской Серии В и выбираем надежную ставку в матче с участием "Эмполи"
Англия футбол: Англия Amateur – Первая Лига
до начала:
# Рочдейл 11.11 18:00 по МСК. Уиган #
Открыть доступ

Пауза в ведущих европейских чемпионатах не должна быть помехой на пути побед. Предлагаем обоснованный вариант в английской League One 
Россия футбол: Россия – Футбольная Национальная Лига
до начала:
# Луч 12.11 08:00 по МСК. Шинник #
Открыть доступ

Еще неделю назад у футболистов "Луч-Энергии" не было денег на еду, а теперь букмекеры делают их фаворитом поединка с "Шинником". Что творится в ФНЛ? 
Испания футбол: Испания – Ла Лига 2
до начала:
# Гранада 12.11 14:00 по МСК. Севилья #
Открыть доступ

Дерби Андалусии в Сегунде. "Гранада" принимает молодежный состав "Севильи" 
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Авойн — Шатору: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 11.11.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 11.11.2017, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Авойн и Шатору. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Авойн, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 21:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Авойн – Шатору коэффициент на победу гостей просел до 1.375. На ничью он остался неизменным — 4.74, а на победу хозяев матча он немного вырос до 5.9.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Авойн использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Авойн, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Авойн выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Шатору сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Шатору имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Шатору покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В матче Авойн – Шатору довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Ним Олимпик — Консоля Марсель: прогноз, ставки букмекера на матч. 12.11.17
Интернасьонал — Вила-Нова прогноз профессионала на матч 11.11.17
Прогноз на матч Ювентуд — Оэсте 11.11.17
Ставки на матч Швейцария (19) – Лихтенштейн (19), прогноз на футбол от 11.11.17
Ставки на матч Барселона II – Уэска, прогноз на футбол от 11.11.17
Прогноз на матч Оттава — Колорадо от эксперта 11.11.17
Коламбус — Каролина: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 11.11.17
НХЛ. Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс 12.11.17
Ставки на матч Торонто – Бостон, прогноз на НХЛ от 11.11.17
НХЛ.Нэшвилл — Питтсбург: прогноз, ставки букмекера на матч. 12.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 