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|Луч
|12.11 08:00 по МСК.
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|Гранада
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|Севилья
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В 15:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Казахстан (19) – Уэльс (19), за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 13-го ноября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Казахстан (19) сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Казахстан (19) – Уэльс (19) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.5. Хозяева получили на свою победу котировку 3.76, а на гостей идет прием ставок по 1.744.
Футбольный клуб Казахстан (19) в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Казахстан (19) сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Казахстан (19) выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Казахстан (19) не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Уэльс (19). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Уэльс (19) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Уэльс (19) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Казахстан (19) – Уэльс (19), после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Уэльс (19).
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