Ставки на матч Фредрикстад – Нотодден, прогноз на футбол от 12.11.17

У команды Фредрикстад и команды Нотодден, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Фредрикстад и команды Нотодден стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Фредрикстад примет на своем поле футболистов команды Нотодден. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Фредрикстад и команды Нотодден. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Нотодден должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Фредрикстад уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Фредрикстад уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Фредрикстад и на фору команды Фредрикстад. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Фредрикстад победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Фредрикстад привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Фредрикстад на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Матч закончится выигрышем Фредрикстад — 1.72, победителей в матче не будет — 4.14, матч закончится выигрышем Нотодден — 4.86.

Очень много футбольных болельщиков сегодня предпочитают делать ставки в букмекерских конторах, считая себя экспертами в этом виде спорта. Именно на это и рассчитывают букмекеры, заманивая неопытных игроков большим предложением ставок, как основных, так и дополнительных. Чтобы стабильно выигрывать деньги букмекеров необходимо быть настоящим профессионалом, разбираться в ставках досконально, использовать различные стратегии и схемы. В общем, к ставкам необходимо относиться как к полноценной работе, в противном случае – это не закончится ничем хорошим, деньги будут проиграны, а настроение безнадежно испорчено. Лучше доверять прогнозам таких профессионалов, как эксперты нашего портала, которые уже не первый год имеют дело со ставками на футбол, знают стиль игры футбольных клубов и готовы анализировать много футбольных матчей без потери качества прогнозирования. Наши прогнозы позволят футбольным болельщикам заниматься их любимым делом – смотреть футбол, при этом, наши прогнозы принесут гарантированную прибыль от ставок. Так что, наслаждайтесь футболом и выигрывайте деньги букмекеров, обо всем остальном позаботятся наши профессионалы.

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