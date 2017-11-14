Регистрация

Фарерские острова (19) — Исландия (19) прогноз и ставки от специалиста 14.11.17

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Италия футбол: Италия – Серия B
до начала:
# Асколи 12.11 17:00 по МСК. Фоджиа #
Открыть доступ

У Зденека Земана в итальянском футболе появился конкурент. Реальная ставка и достойный прогноз - читайте и убеждайтесь
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Кингс 13.11 06:30 по МСК. Шаркс #
Открыть доступ

В этом матче встретятся 2 крепких соперника с Западной конференции, кто же окажется сильнее? Читайте в нашем прогнозе!
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Фарерские острова (19) — Исландия (19) прогноз и ставки от специалиста 14.11.17

Главный арбитр матча Фарерские острова (19) – Исландия (19) в 15:30 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 14.11.2017 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Исландия (19) на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Исландия (19) – девять против двух.

Если футбольные клубы Фарерские острова (19) и Исландия (19) в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.6. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 3.7, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 2.04.

В этом сезоне футбольный клуб Фарерские острова (19) только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Фарерские острова (19) пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Фарерские острова (19) хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Исландия (19). Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Исландия (19) продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Исландия (19) крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Между командами Фарерские острова (19) и Исландия (19) всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Андорра (19) — Босния и Герцеговина (19) прогноз профессионала 14.11.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Гремио Порту-Алегри — Витория Салвадор 12.11.17
Шапекоэнсе — Сантос: прогноз, ставки букмекера на матч. 14.11.17
Прогнозы и ставки специалистов на матч Луго — Нумансия 12.11.17
Прогноз на матч Читаделла — Парма от эксперта 12.11.17
Чикаго — Нью-Джерси прогноз и ставки от специалиста 13.11.17
Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс от эксперта 13.11.17
НХЛ. Сегодня матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе. Прогнозы и ставки от эксперта 13.11.17
Прогноз на матч Вашингтон — Эдмонтон. Рекомендуемые ставки от экспертов 13.11.17
НХЛ. Сегодня матч Анахайм — Тампа-Бэй. Прогнозы и ставки от эксперта 13.11.17


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 