Кипр (21) — Венгрия (21) прогноз и ставки от специалиста 14.11.17

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 14-го ноября 2017 года, так как именно в этот день на поле сойдутся Кипр (21) и Венгрия (21). Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Венгрия (21) сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Кипр (21). Начало данной игры произойдет в 17:00 по московскому времени.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Кипр (21) – Венгрия (21) практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.3. Хозяева получили на свою победу котировку 3.94, а на гостей идет прием ставок по 2.12.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Кипр (21) существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Кипр (21) проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Кипр (21) никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Венгрия (21) в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Венгрия (21) демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Венгрия (21) забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Венгрия (21) имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

На поединок Кипр (21) – Венгрия (21) идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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