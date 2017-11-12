Крисиума — Наутико Капибарибе: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 15.11.17

Футболисты клуба Крисиума готовятся до 15-го ноября 2017 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Наутико Капибарибе. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 00:15 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Крисиума – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Ставки на футбольную встречу Крисиума – Наутико Капибарибе уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.86. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.54, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.72.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Крисиума не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Крисиума уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Наутико Капибарибе построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Наутико Капибарибе выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Крисиума – Наутико Капибарибе не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Крисиума – Наутико Капибарибе, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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