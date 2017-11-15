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Санта Круз — Парана прогноз специалиста 15.11.17

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США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Кингс 13.11 06:30 по МСК. Шаркс #
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Санта Круз — Парана прогноз специалиста 15.11.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Санта Круз – Парана, который будет сыгран между командами в 15 ноября. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 02:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Парана – две победы против одного поражения.

В футбольном поединке Санта Круз – Парана букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 3.92, на ничью выставили 3.74, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.98.

Если раньше футбольный клуб Санта Круз ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Санта Круз в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Санта Круз стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Последний матч футбольного клуба Парана прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Парана находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Парана в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Санта Круз – Парана являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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