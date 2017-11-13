Жемчужина Одесса — Ингулец Петрово прогноз профессионала на матч 14.11.17

В 15:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Жемчужина Одесса – Ингулец Петрово, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 14-го ноября 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Жемчужина Одесса сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Поставить на хозяев матча Жемчужина Одесса – Ингулец Петрово можно по коэффициенту 3.96, когда на гостей букмекерские конторы дают более высокую котировку — 1.744. Между данными коэффициентами расположился еще на ничью — 3.5.

В прошлом поединке футбольного клуба Жемчужина Одесса основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Жемчужина Одесса будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Жемчужина Одесса есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

После того, как футбольный клуб Ингулец Петрово выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Ингулец Петрово удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

В матче Жемчужина Одесса – Ингулец Петрово довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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