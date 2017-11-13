Васко да Гама — Атлетико Минейро: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Бразилии 16.11.17

История противостояния Васко да Гама – Атлетико Минейро длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Васко да Гама одержал 51 победу, а на счету ФК Атлетико Минейро 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 16 ноября и по московскому времени его начало будет в 02:45.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Васко да Гама – Атлетико Минейро практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.3. Хозяева получили на свою победу котировку 2.74, а на гостей идет прием ставок по 2.82.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Васко да Гама использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Васко да Гама, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Васко да Гама выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Атлетико Минейро в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Атлетико Минейро демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Атлетико Минейро забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Атлетико Минейро имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

В матче Васко да Гама – Атлетико Минейро довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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