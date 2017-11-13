Прогнозы и ставки специалистов на матч Луверденс — Боа 15.11.17

Весь мир с нетерпением ждет старта матч команды Луверденс и команды Боа. Оба футбольных клуба хорошо известны далеко за пределами родного чемпионата. На сегодняшний день эти клубы можно считать лучшими, так как они представлены отличными футболистами, выступающими под руководством известных менеджеров. Однако одного этого сегодня будет мало для достижения нужного результат в предстоящем матче. Напомним, что сейчас чемпионат вышел на финишный отрезок, поэтому командам необходимо тщательно подойти к оставшимся матчам, чтобы не упустить высокие места в турнирной таблице из-за банальной недооценки соперника. Особенно это касается матчей, в которых командам будут противостоять соперники, нив чем не уступающие им в классе. К таким матчам можно отнести и нашу сегодняшнюю встречу. В СМИ много говорили об этом матче, проводили сравнение футболистов и менеджеров обеих команд, детально разбирали тактические схемы игры, возможные изменения в составах, как до старта матча, так и по ходу игры. В общем, казалось бы, анализировать уже нечего, так как за нас это сделали мировые футбольные эксперты, чьи достижения не позволяют сомневаться в их компетенции. Однако эксперты нашего портала постарались внести и свою лепту в прогнозирование этого уникального футбольного события. Ниже можно ознакомиться с нашим видением этого матча. Мы старательно расписали каждый прогноз, чтобы любители футбола смогли сами определить для себя, когда делать ставки: до старта матча или в лайве. Мы полагаем, что игра будет просто великолепной, поэтому рекомендуем всем болельщикам не пропустить этот матч.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Луверденс и команды Боа, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Луверденс и команды Боа победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Луверденс в матче с футболистами команды Боа. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Боа лучше играть не больше. При этом команда Боа не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Луверденс всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Боа не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Луверденс, и команда Боа атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Ничья в противостоянии — 3.4, победа достанется Луверденс — 2.12, победа достанется Боа — 3.82.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Луверденс и команда Боа можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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