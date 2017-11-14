Прогноз на матч Транмер Роверс — Питерборо от эксперта 15.11.17

У команды Транмер Роверс и команды Питерборо, которые проведут личную встречу в рамках очередного тура известного футбольного чемпионата, очень много поклонников во всех уголках мира. Клубы имеют огромное количество титулов не только в родном чемпионате, но и в ряде других командных соревнований. В составах команд выступают известные футболисты, являющиеся лидерами национальных сборных. Многие мальчишки начинают заниматься футболом именно из-за того чтобы походить на своих кумиров. У руля команды Транмер Роверс и команды Питерборо стоят опытные менеджеры, которые прививают своим подопечным различные тактически схемы, при помощи которых, а также собственного мастерства, футболисты шокируют своих соперников на футбольном поле, добиваясь побед и титулов. Но сегодняшний матч для каждого из соперников не будет простым, так как друг другу будут противостоять опытные футболисты, которых не так-то просто чем-то удивить. Именно поэтому нашим экспертам было интересно составить свои прогнозы на этот матч. Нет необходимости говорить о том, что оба клуба противостоят друг другу ежегодно, а в случае, если жребий сводит эти команды в различных командных соревнованиях или кубках, то у болельщиков появляется отличный шанс наблюдать за противостоянием этих знаменитых футбольных клубов неоднократно. Наши прогнозы на этот матч, в основном, сделаны исходя из текущей формы и амбиций этих футбольных команд в нынешнем сезоне, поэтому мы ждем здесь только яркого и интересного противостояния с большим количеством голов.

Относительно противостояния команды Транмер Роверс и команды Питерборо, прогнозы на которого наши эксперты решили предложить свои прогнозы. Оба клуба в текущем сезоне выступают очень и очень неплохо. Судя по тому, как обе команды играют во второй части сезона, складывается впечатление, что руководство поставило задачу занять высокие места в турнирной таблице. В принципе, отталкиваясь от игры, которую показывают команды, а также учитывая тот факт, что клубам в межсезонье удалось сохранить всех своих лидеров, поставленные задачи не кажутся невыполнимыми. Для этого достаточно более-менее ровно отыграть в оставшихся матчах сезона. Однако сделать это будет очень непросто, так как впереди у команды Транмер Роверс и команды Питерборо серьезные соперники, которые претендуют на чемпионство. Относительно статистики личных встреч между этими футбольными клубами, то здесь, скорее, стоит рассматривать матч на тотал больше, так как между собой эти команды играют результативно. Да и в текущем чемпионате менеджеры клубов делают ставку на атаку, чем лишний раз подтверждают верность предположений наших экспертов. Еще стоит обратить внимание на тот факт, что в лазарете команд нет представителей атаки, так что, в сегодняшнем противостоянии передние линии команд будут представлены основными нападающими. В общем, нас ждет интересное противостояние, с детальными прогнозами наших экспертов на которое можно ознакомиться ниже.

Для команды Транмер Роверс и команды Питерборо, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Транмер Роверс. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Питерборо сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Транмер Роверс видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Питерборо в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Транмер Роверс и команда Питерборо подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.

Победа в матча за Транмер Роверс — 3.175, победа в матче за Питерборо — 2.12, игра закончится вничью — 3.3.

Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!

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