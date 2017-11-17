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|Монреаль
|15.11 03:30 по МСК.
|Коламбус
Монреаль выиграл 4 матча из последних 5 встреч, что ждать от команды сегодня? Читайте в нашем прогнозе.
|Австралия
|15.11 12:00 по МСК.
|Гондурас
Австралия и Гондурас проведут ответный матч и решат, кто из них поедет на Чемпионат мира
|Перу
|16.11 05:15 по МСК.
|Новая Зеландия
Перу или Новая Зеландия. В "плей-офф" определится последний участник финальной части Чемпионата мира
Хозяев матча Шапекоэнсе – Витория Салвадор 17.11.2017 ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 01:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Гости поединка Шапекоэнсе – Витория Салвадор от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.24. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.87, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.3.
Футбольный клуб Шапекоэнсе в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Шапекоэнсе сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Шапекоэнсе выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Шапекоэнсе не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.
Футбольный клуб Витория Салвадор в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Витория Салвадор демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Витория Салвадор забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Витория Салвадор имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Шапекоэнсе – Витория Салвадор, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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