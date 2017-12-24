Генчлерберлиги — Бурсаспор: прогноз, ставки букмекера на матч. 26.12.17

Футболисты клуба Генчлерберлиги готовятся до 26-го декабря, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Бурсаспор. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 18:30 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Генчлерберлиги – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.

Гости поединка Генчлерберлиги – Бурсаспор от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 2.952. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.62, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.3.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Генчлерберлиги на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Генчлерберлиги потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Генчлерберлиги в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Бурсаспор постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Учитывая сильную игру хозяев матча Генчлерберлиги – Бурсаспор на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Бурсаспор, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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