Абердин — Партик Тисл прогноз и ставки от специалиста 27.12.17

27-го декабря 2017 года футбольному клубу Абердин на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Партик Тисл. По Москве данная игра стартует в 22:45 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Гости футбольного поединка Абердин – Партик Тисл получили коэффициент 7.3 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 5, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.375.

На своем поле футбольный клуб Абердин не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Абердин находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Абердин в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Партик Тисл сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Партик Тисл имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Партик Тисл покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Учитывая статистику личных встреч Абердин – Партик Тисл, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Партик Тисл еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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