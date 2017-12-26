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|26.12 18:00 по МСК.
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|26.12 18:00 по МСК.
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|26.12 18:00 по МСК.
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|27.12 22:45 по МСК.
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История противостояния Болуспор – Акхисар Беледиеспор длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Болуспор одержал 51 победу, а на счету ФК Акхисар Беледиеспор 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 28-го декабря 2017 года и по московскому времени его начало будет в 16:30.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Болуспор – Акхисар Беледиеспор практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.2. Хозяева получили на свою победу котировку 3.195, а на гостей идет прием ставок по 2.52.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Болуспор существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Болуспор проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Болуспор никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Акхисар Беледиеспор уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Акхисар Беледиеспор практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Акхисар Беледиеспор демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Болуспор – Акхисар Беледиеспор, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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