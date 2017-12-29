Местре — Альбинолеффе прогноз и ставки от специалиста 29.12.17

История противостояния Местре – Альбинолеффе длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Местре одержал 51 победу, а на счету ФК Альбинолеффе 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 29.12.2017 и по московскому времени его начало будет в 16:30.

В футбольном поединке Местре – Альбинолеффе букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.62, на ничью выставили 2.875, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.625.

Футбольный клуб Местре в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Местре сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Местре выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Местре не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

На выезде футбольный клуб Альбинолеффе выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Альбинолеффе выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Альбинолеффе добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

В матче Местре – Альбинолеффе довольно сложно определить фаворита, ведь оба соперника сейчас в хорошей форме. Но, так как команды предпочитают играть от обороны, то можно смело сделать ставку на тотал голов менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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