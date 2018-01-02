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|Сток
|01.01 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Сумеет ли "Сток Сити" взять реванш за поражение в первом круге?
В рамках национального первенства пройдет поединок Наполи – Аталанта, который будет сыгран между командами в 02.01.2018. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Аталанта – две победы против одного поражения.
Самый большой коэффициент в матче Наполи – Аталанта идет на гостей и составляет 6.4, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 4.9. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.45.
Свой последний матч клуб Наполи провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Наполи крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Аталанта построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Аталанта выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Наполи – Аталанта не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Учитывая статистику личных встреч Наполи – Аталанта, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Аталанта еще не разу не проигрывал в два мяча.
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