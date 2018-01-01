Суонси Сити — Тоттенхэм Хотспур прогноз специалиста на матч 02.01.18

История противостояния Суонси Сити – Тоттенхэм Хотспур длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Суонси Сити одержал 51 победу, а на счету ФК Тоттенхэм Хотспур 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02 января и по московскому времени его начало будет в 22:45.

В футбольном поединке Суонси Сити – Тоттенхэм Хотспур букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 8.3, на ничью выставили 4.32, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 1.375.

Из-за того, что до зоны вылета целых пятнадцать очков, футболисты клуба Суонси Сити слишком рано начали доигрывать сезон. Результаты матчей не сильно влияют на турнирное положение хозяев, так что футболисты расслабились и все чаще теряют очки. Если раньше Суонси Сити был одним из самых стабильных клубов чемпионата, то в последних пяти матчах было сразу три поражения и всего одна победа. Главному тренеру нужно вносить какие-то коррективы в игру хозяев, но он постоянно выпускает на поле одних и те же игроков, не особо переживая за то, что данные футболисты уже потеряли всякую мотивацию. На своем поле Суонси Сити выступает посредственно, а слабым звеном команды является нападение, которое не часто поражает ворота соперника. К тому же, этот поединок пропустит атакующий полузащитник, который является связующим звеном всей команды.

Сейчас футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур пребывает в середине турнирной таблицы и по большому счету можно сказать, что сезон для хозяев окончен. До зоны еврокубков очень далеко, а преимущество над зоной вылета и слабая игра аутсайдеров не заставляют беспокоиться о своем будущем. Футболисты это прекрасно понимают, так что постепенно начали расслабляться и результаты команды пошли на спад. За последние шесть матчей футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур одержал только одну победу и четыре раза сыграл вничью. Особенно расслабилась команда на выезде, где болельщики не подгоняют футболистов в атаку, так что за последние четыре гостевых матча игроки ФК Тоттенхэм Хотспур забили всего два гола. У гостей эту встречу пропускают сразу три ключевых игрока – два полузащитника и крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Суонси Сити – Тоттенхэм Хотспур, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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