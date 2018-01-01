Сидней — Ньюкасл Джетс: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 03.01.18

03-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Сидней – Ньюкасл Джетс. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Сидней, а вот игроки ФК Ньюкасл Джетс смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 11:50 по МСК.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Сидней – Ньюкасл Джетс, занизив на них коэффициент до 1.64. Поставить на ничью можно по 3.94, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.66.

В прошлом поединке футбольного клуба Сидней основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Сидней будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Сидней есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Ньюкасл Джетс имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ньюкасл Джетс демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ньюкасл Джетс продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ньюкасл Джетс в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Сидней – Ньюкасл Джетс, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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