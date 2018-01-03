Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Аполлон
|03.01 19:00 по МСК.
|Лимассол
Лимасольское дерби в чемпионате Кипра. Что готовит центральный матч тура?
|Маритиму
|03.01 21:15 по МСК.
|Чавес
"Маритиму" в Португалии уважают, но футбол "Львов Мадейры" не любят. Почему так сложилось и как использовать эти знания в букмекерской линии?
|Арсенал
|03.01 22:45 по МСК.
|Челси
Очередное блюдо для футбольных гурманов в чемпионате Англии - лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси"
|Бенфика
|04.01 00:30 по МСК.
|Спортинг
Лиссабонское дерби в чемпионате Португалии. В противостоянии "Бенфики" и "Спортинга" будет жарко!
|Эспаньол
|04.01 23:00 по МСК.
|Леванте
1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей встретятся "Эспаньол" и "Леванте". Готовы дать прогноз с высоким коэффициентом
05-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Перт Глори – Аделаида Юнайтед. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Перт Глори, а вот игроки ФК Аделаида Юнайтед смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.
Букмекеры считают фаворитом поединка Перт Глори – Аделаида Юнайтед гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.952. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.18, а на ничейный результат можно поставить по 3.56.
Две недели назад футбольный клуб Перт Глори получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Перт Глори из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Перт Глори выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Перт Глори – Аделаида Юнайтед у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.
В этом сезоне у футбольного клуба Аделаида Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Аделаида Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Аделаида Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Аделаида Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Перт Глори – Аделаида Юнайтед, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq