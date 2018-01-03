Перт Глори — Аделаида Юнайтед: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Австралии 05.01.18

05-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Перт Глори – Аделаида Юнайтед. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Перт Глори, а вот игроки ФК Аделаида Юнайтед смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 14:00 по МСК.

Букмекеры считают фаворитом поединка Перт Глори – Аделаида Юнайтед гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.952. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.18, а на ничейный результат можно поставить по 3.56.

Две недели назад футбольный клуб Перт Глори получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Перт Глори из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Перт Глори выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Перт Глори – Аделаида Юнайтед у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

В этом сезоне у футбольного клуба Аделаида Юнайтед совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Аделаида Юнайтед находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Аделаида Юнайтед выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Аделаида Юнайтед в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Перт Глори – Аделаида Юнайтед, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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