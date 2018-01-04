Регистрация

Астон Вилла — Питерборо прогноз профессионала на матч 06.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
Испания футбол: Испания – Кубок Короля
до начала:
# Эспаньол 04.01 23:00 по МСК. Леванте #
Открыть доступ

1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей встретятся "Эспаньол" и "Леванте". Готовы дать прогноз с высоким коэффициентом
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Филадельфия 05.01 03:00 по МСК. Айлендерс #
Открыть доступ

Сможет ли "Филадельфия" подтянуться к группе лидеров после домашней игры с "Айлендерс"? Читайте наш прогноз на НХЛ
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Кьево 05.01 20:00 по МСК. Удинезе #
Открыть доступ

"Удинезе" выиграл в чемпионате Италии пять матчей подряд. Будет ли шестая победа?
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Фиорентина 05.01 22:45 по МСК. Интер #
Открыть доступ

В чемпионате Италии "Интер" не может выиграть уже четыре тура подряд
Италия футбол: Италия – Сериа А
до начала:
# Spal 06.01 17:00 по МСК. Лацио #
Открыть доступ

Дебютант Серии А "СПАЛ" попытается отобрать очки у претендента на зону Лиги чемпионов "Лацио"
Англия футбол: Англия Amateur – Кубок ФА
до начала:
# Эксетер 06.01 18:00 по МСК. Вест Бромвич #
Открыть доступ

"Вест Бромвич" не выигрывал в Премьер-лиге 20 матчей подряд. Сумеет ли "Эксетер Сити" воспользоваться не лучшим состоянием "дроздов" в Кубке Англии
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
Астон Вилла — Питерборо прогноз профессионала на матч 06.01.18

06-го января состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Астон Вилла – Питерборо. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Астон Вилла, а вот игроки ФК Питерборо смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 18:00 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Астон Вилла – Питерборо идет на гостей и составляет 5.95, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.51.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Астон Вилла на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Астон Вилла потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Астон Вилла в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Питерборо. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Питерборо продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Питерборо крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

На поединок Астон Вилла – Питерборо идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Стивенейдж Боро — Рединг: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 06.01.18
Миллуолл — Барнсли: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 06.01.18
Блэкберн Роверс — Халл Сити: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.01.18
Карлайл Юнайтед — Шеффилд Уинсдей прогноз профессионала 06.01.18
СПАЛ — Лацио: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 06.01.18
Адмирал — Сибирь прогноз и ставки от профессионала 05.01.18
КХЛ. Сегодня матч Трактор — СКА. Прогнозы и ставки от эксперта 05.01.18
Ставки на матч Даллас – Нью-Джерси, прогноз на НХЛ от 05.01.18
Сочи — Северсталь прогноз специалиста на матч КХЛ 04.01.18
КХЛ. Сегодня матч Амур — Авангард. Прогнозы и ставки от эксперта 05.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 