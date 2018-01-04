Донкастер Роверс — Рочдейл: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Англии 06.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Донкастер Роверс – Рочдейл, который будет сыгран между командами в 06 января. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 18:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Рочдейл – две победы против одного поражения.

Гости футбольного поединка Донкастер Роверс – Рочдейл получили коэффициент 2.98 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.3, а на хозяев принимаются ставки по котировке 2.12.

Две недели назад футбольный клуб Донкастер Роверс получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Донкастер Роверс из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Донкастер Роверс выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Донкастер Роверс – Рочдейл у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Рочдейл сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Рочдейл имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Рочдейл покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Ставить на матч Донкастер Роверс – Рочдейл лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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