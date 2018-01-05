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Хозяев матча Реал Спортинг – Кордоба 07-го января 2018 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 02:00 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Гости футбольного поединка Реал Спортинг – Кордоба получили коэффициент 4.24 от букмекеров на свою победу. Поставить на ничью можно по 3.4, а на хозяев принимаются ставки по котировке 1.92.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Реал Спортинг существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Реал Спортинг проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Реал Спортинг никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Футбольный клуб Кордоба имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Кордоба демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Кордоба продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Кордоба в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Реал Спортинг – Кордоба, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
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