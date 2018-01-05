Монтеррей — Монаркас прогноз специалиста на матч 07.01.18

В 04:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Монтеррей – Монаркас, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 07 января и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Монтеррей сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Гости поединка Монтеррей – Монаркас от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 4.74. Хозяева оценены конторами коэффициентом 1.6, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.84.

Две недели назад футбольный клуб Монтеррей получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Монтеррей из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Монтеррей выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Монтеррей – Монаркас у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Монаркас построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Монаркас выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Монтеррей – Монаркас не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Монтеррей и Монаркас, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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